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суббота, 16 июня, 2018, 19:11 Спорт
Футболисты «Карпат» сегодня провели первую тренировку после отпуска

Футболисты и тренеры львовских «Карпат» сегодня, 16 июня, собрались на загородной клубной базе в Брюховичах, чтобы начать подготовку к новому чемпионату Украины сезона-18/19.

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Первое занятие «зелено-белые» провели в брюховичском лесу: пробежка и разминка под пристальным присмотром тренера по физподготовке Павла Сиренко, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты». Завершение физических упражнений львовяне провели в тренажерном зале.

Среди новых лиц в составе львовян – Роман Толочко, Владимир Войтович и Антон Задерейко, которые сейчас будут готовиться к старту нового сезона вместе с основой «зелено-белых».

Отметим, что в течение первых дней подготовки команда будет работать в режиме двухразовых тренировок. Поэтому уже сегодня вечером ребят ждет первое занятие на зеленом газоне.

Добавим, что на протяжении первого этапа подготовки, «Карпаты» запланировали провести двустороннюю игру, выездной спарринг с ФК «Галич» 22 июня и товарищескую встречу с ФК «Львов», которая состоится 24 июня на стадионе «Украина».

 

 
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2018-06-16 22:13 :59