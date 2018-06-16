Фотофакт: Футболисты львовских «Карпат» поддерживают Олега Сенцова

Пока Международная федерация футбола (ФИФА) доверила стране-агрессору проведение чемпионата мира, а многие, даже из Украины, заявляют, что «Спорт вне политики», львовские «Карпаты» доказывают обратное.

«Зелено-белые львы» выразили поддержку политическому узнику Кремля Олегу Сенцову, который был незаконно задержан российскими спецслужбами и приговорен к 20 годам строгого режима.

Напомним, что Олег Сенцов в конце мая объявил голодовку, а в его поддержку выступили лидеры мирового сообщества, которые требуют освобождения всех политических заключенных, которых незаконно удерживает Россия. На данный момент список украинских граждан, которые являются политзаключенными и незаконно удерживаются в Российской Федерации и в оккупированном Россией Крыму, насчитывает 21 человека.

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