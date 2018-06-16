Евгений Комаровский: Только безумцы голосуют за врача, который будет лечить по-новому

После «жизни по-новому» политтехнолога, который придумал «новый курс», следовало уволить на следующий день.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Напомним, 15 июня в Киеве состоялся форум «Новый курс Украины», организованный партией Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Гость программы, отвечая на вопрос, за кого он готов проголосовать на президентских выборах, отметил, что среди вероятных кандидатов проголосовал бы за шоумена Владимира Зеленского, если бы тот выдвигал свою кандидатуру.

«Он наиболее адекватный, наиболее порядочный, трудолюбивый, меньше всех украл в этой жизни – 100 процентов!.. Если человек может в течение более десятка лет сохранить команду, которая в него верит и с ним работает, то я безумно люблю таких людей», – отметил гость программы.

Евгений Комаровский отметил, что в политической рекламе одного из кандидатов, его больше всего пугает одно слово: «После «жизни по-новому» слово «новый» вводит меня в реальный транс».

Гость программы считает, что только безумцы голосуют за врача, который будет лечить по-новому. «А новый курс – это курс химиотерапии что ли?» – отметил Евгений Комаровский и добавил, что в дальнейшем он будет тщательно изучать, что в предложенном курсе нового.

«Я вообще считаю, что после «жизни по-новому», я политтехнолога, который придумал «новый курс», уволил бы на следующий день», – сказал Евгений Комаровский.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.