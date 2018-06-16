Экс-главе фракции «Партии регионов» в ВР Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест на два месяца экс-главе фракции «Партии регионов» Александру Ефремову.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура в Facebook.

«В ходе заседания суд принял решение о продлении А.Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13.08.2018», – говорится в сообщении.

Ефремова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание состоится 25.06.2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».

27 апреля экс-депутату продлили арест до 24 июня.

В марте судьи Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые рассматривают дело Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.

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