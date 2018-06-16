Депутат Верховной Рады задекларировал 5 квартир в России

Нардеп от «Оппозиционного блока» и один из богатейших людей Украины Вадим Новинский, который в 2012 году сменил гражданство России на украинское, задекларировал на родине несколько квартир.

Об этом следует из декларации политика на сайте НАПК.

Площадь самой большой квартиры Новинского в России – 452,8 квадратных метра, а наименьшей – 55 квадратных метров. Общий размер помещений «оппозиционера» в соседней стране составляет 996,3 квадратных метра.

Также у Новинского в России есть гараж и три земельных участка общей площадью почти 6 га.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.