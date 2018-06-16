Денисова обеспокоена отказом во встрече с Сенцовим и заявляет о затягивании со стороны РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность отказом российской стороны и ее встречи с голодающим в русской колонии украинцем Олегом Сенцовим и заявила о намерении встретиться с другими заключенными в РФ украинцами.

«Я, например, очень беспокоюсь, что мне вчера не удалось увидеть Олега Сенцова и выяснить его нынешнее состояние здоровья, потому что он уже 34-й день голодает. У меня есть информация только на 5 июня и подтверждения, в каком состоянии он находится ни у госпожи Москальковой (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова – ИФ), ни у меня нет», – рассказала Л. Денисова телефону в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что руководитель управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа (РФ) дал очень жесткий отказ во встрече, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время, по словам Л. Денисовой, она намерена встретиться с другими удерживаемыми в России украинцами, которые также голодают.

«У нас еще есть Балух (Владимир Балух – ИФ), который голодает 90-й день в Симферопольском СИЗО, у нас есть Александр Шелков, который 24-й день голодает в Брянске, у нас есть Станислав Клых, который 9-й день голодает в Челябинской области в Верхнеуральске. Мы хотим попасть к этим людям, чтобы все-таки осуществить нашу гуманитарную миссию», – рассказала украинский омбудсмен.

«Я думаю, что здесь и госпожа Москалькова, и все другие государственные органы, которые причастны к выполнению высоких договоренностей наших президентов, должны просто ускорить свои действия», – добавила она.

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