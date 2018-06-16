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суббота, 16 июня, 2018, 18:39 Политика
Боевики снова обстреляли Новотошковское: повреждены 22 квартиры

В результате минометного обстрела Новотошковского 15 июня повреждены по меньшей мере 22 квартиры многоэтажки.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел зафиксирован наблюдателями СЦКК.

«По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское противник вел по направлению населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра», – говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Вожака, 2.

В результате разрыва боеприпасов повреждены по меньшей мере 22 квартиры указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).

В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. На месте обстрела работали также специалисты управления по расследованию преступлений,  совершенных на временно оккупированных территориях Генпрокуратуры Украины.
донбассООС
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2018-06-16 22:14 :33