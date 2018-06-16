Боевики сменили тактику: обстреливают позици ВСУ из жилых кварталов оккупированных городов и поселков

На днях в оккупированном Луганске самопровозглашенный «глава ЛНР» выступил с заявлением, в котором обвинил ВСУ в обстрелах жилых кварталов оккупированных городов в момент открытия чемпионата мира по футболу в России. Между тем, по информации украинской стороны, вечером 14 июня именно со стороны боевиков велся более чем четырехчасовой массированный обстрел из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ вблизи Новотошковского и по жилищному сектору этого поселка в Луганской области.

Об этом пишет у себя на Фейсбуке военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Снаряды боевиков российской гибридной армии попали в два многоквартирных дома по улице Куйбышева: повреждены 24 квартиры (из них 9 жилых), частный дом с магазином, а также оборвана линия электропередач. Во время обстрела погиб военнослужащий, ранены шестеро бойцов ВСУ. Напомню, в свое время аналитический отдел ОИ "Права Справа" обнародовал информацию, что боевики так называемой "ЛНР" разместили тяжелую бронетехнику в жилых кварталах оккупированного пгт. Донецкий Луганской области», – сообщает Снегирев.

Поселок городского типа Донецкий относится к Кировскому городскому совету Луганской области. Соседние населенные пункты: поселки Голубовское и Березовское на юго-западе, город Кировск на юге, села Весеннее, Дачное, поселок Фрунзе на юго-востоке, село Желобок на северо-востоке. После подписания в феврале 2015 года вторых Минских соглашений, по северо-западным окрестностям поселка проходит так называемая линия разграничения.

«Несмотря на предоставленные российскими кураторами и боевиками заверения в соблюдении режима тишины, последние сознательно ведут обстрелы позиций ВСУ из жилых районов, подвергая опасности мирное население, пытаясь таким образом обвинить ВСУ в нарушении правил ведения войны. Таким образом, речь идет об изменении тактики военного противостояния на Востоке Украины. Основной акцент перенесен на обстрелы боевиками позиций ВСУ из жилых кварталов оккупированных городов и поселков», – подытоживает Дмитрий Снегирев.

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