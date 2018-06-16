Боевики обстреляли Торецк: осколок ранил местную жительницу в грудь

В Донецкой области под Торецком в результате обстрела боевиков у себя во дворе получила ранения женщина.

Об этом в субботу сообщили в полиции Донецкой области.

«Жительница с. Южное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.