live
Aнонси
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Українсько-польські стосунки
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Українсько-польські стосунки
16 июня, суббота
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
17 июня, воскресенье
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 16 июня, 2018, 20:15 События
Боевики обстреляли Торецк: осколок ранил местную жительницу в грудь

В Донецкой области под Торецком в результате обстрела боевиков у себя во дворе получила ранения женщина.

Об этом в субботу сообщили в полиции Донецкой области.

«Жительница с. Южное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
донбассбоевики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-16 22:13 :55