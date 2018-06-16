Артеменко заявил о расследовании в США в отношении представителей украинской власти

Мы предоставили очень много информации правоохранительным органам США о коррупции господина Порошенко и его ближайшего окружения. И в будущем уголовные дела для Президента Порошенко будут выглядеть очень ужасно. Надеюсь, его коррупция будет расследована в полном объеме.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко.

Он отметил, что сегодня в США хорошо знают о том, кем на самом деле является Порошенко, какая коррумпированная власть существует в Украине и кто стоит за большой коррупцией в Украине.

«Кстати, несколько часов назад появилась информация про осведомленность президента Трампа относительно коррумпированности Порошенко. А это, кстати, то, почему меня лишили гражданства, мандата, заставили уехать из страны и не дают возможности вернуться.

Поэтому я, мои друзья и соотечественники, мы предоставили очень много информации правоохранительным органам США о коррупции господина Порошенко и его ближайшего окружения», – рассказал Андрей Артеменко.

Экс-нардеп отметил, что в будущем уголовные дела для Президента Порошенко будут выглядеть очень ужасно, ведь американские следователи – не украинские следователи, которые часто работают за деньги или под политическим давлением.

«Американские следователи, если берутся за кого-то, то они очень долго запрягают, но потом очень быстро едут.

Поэтому я могу анонсировать некоторые допросы, которые будут в ближайшее время. А проходить они будут не только в США, но и в других странах мира.

Думаю, коррупция Порошенко будет расследована в полном объеме», – заявил Артеменко.

Он отметил, что сейчас не может рассказать, про какие именно уголовные производства в отношении Порошенко говорится. Но когда придет время и когда у следователей будет достаточно информации, добавил Артеменко, об этом узнают все.

«Я еще раз подчеркну, когда придет время, а оно придет скоро, к господину Порошенко и его ближайшему окружению будет очень много вопросов как от украинского народа, так и от американских следователей», – акцентировал Андрей Артеменко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.