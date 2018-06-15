Запрет на полеты дронов значительно усложнит работу журналистов-расследователей

Больше не будут летать над заборами. Госавиаслужба временно ограничила использование воздушного пространства. Согласно новым правилам невозможно будет увидеть, например, имения чиновников и высокопоставленных лиц.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Гектары земли на самом побережье, в частности это и дача украинского Президента Петра Порошенко в Козине под Киевом. Также очередная усадьба предпринимателя Рината Ахметова, территория которой составляет более 20 гектаров и окружена двойным забором. Даже «Музей коррупции» может позавидовать помпезности особняка, который принадлежит олигарху и советнику президента Юрию Косюку.

Все это неземное богатство журналисты снимали с помощью уже привычных беспилотников.

«Иногда бывает так, что лишь подойти к зданию нужно 800 метров. Чтобы не попасть на охрану. И дрон давал возможность это все обойти», – рассказал журналист Сергей Савченко.

Теперь роскошь властьимущих станет недоступной для глаза, потому что за забор уже не заглянешь. Ведь заработал временный порядок использования воздушного пространства.

«То есть вы должны с прокурором или с чиновником согласовать съемку его имения. Поэтому вам можно летать только над своим огородом и снимать там только ту траву, которую вы там выращиваете», – прокомментировал председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.

Речь идет о запрете запускать беспилотник выше пятидесяти метров и ближе ста пятидсяти метров от группы людей, а также летать над дорогами, улицами городов и сел.

«Когда я прочитал новые правила пользования дронами, понял – видимо, в ближайшее время наша работа будет приостановлена. Потому что снимать с такими правилами по всей Украине, как мы это делаем, обычно выезжая на месяц на съемки. И поэтому это будет просто невозможно», – сказал активист «Автомайдана» Олег Пушак.

И хотя новые правила до конца неурегулированные и не имеют юридической силы, однако журналистам-расследователям это вряд ли облегчит работу.

«Например, чиновник хочет остановить беспилотник, который над ним летает. Если раньше он бегал и стрелял с ружьем, а затем отвечал за то, что сбил дорогое устройство, то сейчас он может сказать, что пресекал нарушения законодательства Украины, так как было нарушение использования воздушного пространства», – подчеркнул юрист Али Сафаров.

Пока новые правила являются временными. В Госавиаслужбе открыты к обсуждению и 19 июня в Министерстве инфраструктуры планируют провести общественные слушания.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг, в частности рядом с местами массового скопления людей, без предварительного получения разрешения на полеты.

Татьяна Гаврилюк, Олег Павлюченко, «Первые о главном»

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