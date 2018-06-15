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пятница, 15 июня, 2018, 16:27 Политика
И. Геращенко: Не пуская Денисову к Сенцову, Кремль скрывает проблемы с его здоровьем

Информация о недопуске украинского обмудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову более, чем тревожная. Как и отказ начальника тюрьмы предоставить ему обновленные данные о реальном состоянии его здоровья.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«При этом Сенцову разрешили несколько недель назад скайп-конференцию с «оппозиционером» Ксюшей Собчак и ее мамой (странный формат). И не дают встретиться с украинским уполномоченным....

Ни разу за эти четыре года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Олегу и Александру Кольченко не допустили консулов, МККК. Их не навещала и российская чиновница.

То, что Олега прячут, может свидетельствовать, как по мне, о серьезном ухудшении состояния его здоровья», – подчеркнула Геращенко.

«Мы приветствуем резолюцию Европарламента, заявления Великобритании и США с требованием освободить ВСЕХ политзаключенных Кремля. Я считаю, что если это освобождение не состоится в ближайшее время, нужно поднимать вопрос политзаключенных в ООН, на саммите Украина-ЕС, на всех международных площадках, с требованием усиления санкций против РФ, которая держит в рабстве и изоляции десятки украинцев, заключенных по политическим молитвами и из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму», – подытожила она.

Напомним, Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову сегодня не пустили в колонию, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова.
РоссияОлег СенцовЛюдмила ДенисоваИрина Геращенко
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2018-06-15 17:36 :37