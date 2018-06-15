Во Львове обокрали музыкальную школу

Ночью во Львовской государственной музыкальной школе №3, которая на ул. Замарстыновской, 219, между первым и вторым этажами похитили три камеры наблюдения. Дирекция школы вызвала на место происшествия полицию.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

В дирекции школы отметили, что факт кражи был обнаружен утром. Проникновение воров произошло в Львовской государственной музыкальной школе № 3 по адресу ул. Замарстыновская, 219. Похитили 3 камеры наблюдения. На место преступления вызвали наряд полиции. Дирекция школы показала полиции факт кражи из регистратора. Правоохранители опросили персонал и составили протокол допроса. Продолжается следствие.

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