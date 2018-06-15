пятница, 15 июня, 2018, 20:09 Львов
Во Львове обокрали музыкальную школу
Ночью во Львовской государственной музыкальной школе №3, которая на ул. Замарстыновской, 219, между первым и вторым этажами похитили три камеры наблюдения. Дирекция школы вызвала на место происшествия полицию.
Об этом информирует пресс-служба ЛГС.
В дирекции школы отметили, что факт кражи был обнаружен утром. Проникновение воров произошло в Львовской государственной музыкальной школе № 3 по адресу ул. Замарстыновская, 219. Похитили 3 камеры наблюдения. На место преступления вызвали наряд полиции. Дирекция школы показала полиции факт кражи из регистратора. Правоохранители опросили персонал и составили протокол допроса. Продолжается следствие.
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