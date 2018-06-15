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пятница, 15 июня, 2018, 10:47 Мир
Во Франции готовы принять беженцев со спасательного судна Aquarius

Франция готова принять беженцев со спасательного судна Aquarius организации SOS Méditerranée, направляющийся в порт Валенсии на востоке Испании.

Об этом заявил министр по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем, сообщает DW.

Речь идет о тех беженцах, соответствующих «критериям, определенным в законодательстве», объяснили во французском МИД. Окончательному решению будут предшествовать необходимые проверки, которые возьмут на себя сотрудники французского ведомства по делам беженцев, действующего на территории Испании.

Как ожидается, судно прибудет в порт Валенсии 16 июня. На борту Aquarius находятся 629 нелегальных мигрантов. Какому количеству из них будет предоставлено убежище, пока не известно.

Ранее судно отказались принять Италия и Мальта. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал безотлагательно спасти людей в Средиземном море, отметив, что вопрос ответственности и распределение этих мигрантов между странами ЕС можно будет решить впоследствии.
Франциябеженцысудно
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2018-06-15 12:50 :48