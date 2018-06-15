Владимиру Балуху стало плохо в суде: вызвали скорую и объявили перерыв

Во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма 15 июня украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Перед этим 15 июня суд допросил бывшую жену Балуха Наталью. Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, расположенный во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

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