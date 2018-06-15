Выдающийся хирург Игорь Герыч награжден Золотым гербом Львова посмертно

Сегодня в Национальном академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой состоялись торжества по случаю Дня медицинского работника. Специалистов своего дела в медицинской сфере с профессиональным праздником поздравляли представители власти города и области.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

В частности, с приветственным словом к собравшимся обратился городской председатель Львова Андрей Садовый. Он посмертно наградил Золотым гербом. Львова доктора медицинских наук, профессора Игоря Герыча, а также вручил благодарности от общины города.

«Есть некоторые награды, которые ты не успел вручить. И это чувствуется и лежит на сердце. Четыре года назад ушел из жизни Игорь Дионизиевич Герыч, которого вы все очень хорошо знали. А я имел большое желание вручить ему такую особую награду – Золотой герб города. И я не успел это сделать. С вашего разрешения, я бы хотел передать этот Золотой герб города на руки его сыну, в этот день годовщины смерти», – сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

Награду получил сын профессора – Игнат Герыч.

«Один художник нарисовал портрет человека и пригласил своего товарища-медика, чтобы тот сказал красивая ли картина. Тот смотрит-смотрит и говорит: «Ты знаешь, такое впечатление, что у него воспаление легких».

К чему это я? Человек, который работает медиком, он имеет особый талант и, я убежден, что каждый из вас мог бы иметь успех во многих различных профессиях. Потому что спасать людей, быть рядом в сложное время – это большая божья милость. А если Бог тебя целует в лоб, он дает тебе много талантов.

Мы с вами живем в непростое время. Сколько себя помню, я слышу «реформа, реформа...». Если есть хороший врач, он и без реформ хорошо лечит и выполняет свою работу. Поэтому большое уважение к тем людям, которые имеют достоинство, которые имеют большую внутреннюю силу всегда отдавать себя и всегда быть рядом, когда сложно и трудно.

Мы имели очень много сложных ситуаций в городе. Мы в последние годы имеем агрессию России и смерти наших ребят, и эта жертвенность медиков, она является не просто большой. Очень часто медики отдают свою жизнь, чтобы другие жили. Поэтому, большая благодарность вам всем за вашу работу. И долгих вам лет жизни», – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время, благодарностями от общины города за добросовестный труд, высокий профессионализм, верность профессиональной клятве и охрану человеческой жизни и по случаю профессионального праздника – Дня медицинского работника награждены:

Бачинская Зоряна Владимировна –старшая медицинская сестра 7-го фтизиатрического отделения Коммунального заведения Львовского областного совета «Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр»; Мыски Андрей Васильевич – заместитель главного врача хирургической работы коммунального предприятия Львовская 1-я городская клиническая больница им. Князя Льва; Триль Орест Владимирович – заместитель главного врача по лечебной работе Коммунального учреждения Львовского областного совета «Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр»; Коваль Мария Андреевна – медицинская сестра палаты интенсивной терапии неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Яськов Юрий Орестович – Врач-анестезиолог анестезиологического отделения коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Войнаровская Наталья Юрьевна – заведующая неврологического отделения Коммунальной 5-й городской клинической больницы г. Львова; Орел Юрий Глебович – доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии

Справка

День медицинского работника – профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения’я Украины. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году приходится на 17 июня.

Праздник установлен в Украине «...в поддержку инициативы работников учреждений и заведений здравоохранения Украины...» согласно Указу Президента Украины «О Дне медицинского работника» от 3 июня 1994 г. № 281/94.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.