В Зоне безопасности Приднестровья, возле границы с Украиной замечена неизвестная бронетехника, – СМИ

В четверг, 14 июня, в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной, была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не установлена.

Об этом сообщает «НВ», ссылаясь на молдавские власти.

«В направлении Григориополь-Дубоссары были замечены три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур», – говорится в сообщении.

Колонна российской военной техники на территории Молдовы, недалеко от украинской границы

При этом отмечается, что оккупационная власть Приднестровья отрицает свою причастность к перемещению военной техники.

«Приднестровский участник в ОКК (Объединенная контрольная комиссия) заявил, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности.

В свою очередь, российская сторона лишь отметила, что «задокументирует этот случай и проинформирует ОКК на следующем заседании».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.