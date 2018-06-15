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пятница, 15 июня, 2018, 16:45 События
В Зоне безопасности Приднестровья, возле границы с Украиной замечена неизвестная бронетехника, – СМИ

В четверг, 14 июня, в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной, была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не установлена.

Об этом сообщает «НВ», ссылаясь на молдавские власти.

«В направлении Григориополь-Дубоссары были замечены три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур», – говорится в сообщении.

Колона російської військової техніки на території Молдови, неподалік українського кордону
Колонна российской военной техники на территории Молдовы, недалеко от украинской границы

При этом отмечается, что оккупационная власть Приднестровья отрицает свою причастность к перемещению военной техники.

«Приднестровский участник в ОКК (Объединенная контрольная комиссия) заявил, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности.

В свою очередь, российская сторона лишь отметила, что «задокументирует этот случай и проинформирует ОКК на следующем заседании».

 
военная техникаМолдоваграницы
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2018-06-15 17:36 :17