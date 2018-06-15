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пятница, 15 июня, 2018, 17:07 Политика
В Россию с любовью: Медиа семьи Садового рекламирует «Интер» и ЧМ по футболу в РФ

Радио Люкс FM, принадлежащее семье мэра Львова и лидера партии «Самопомощь» Андрея Садового, едва ли не единственное из СМИ Украины присоединилось к рекламе скандальной трансляции на «Интере» Чемпионата мира по футболу, проходящему в России.

Сообщение об этом на своей странице в Фейсбук разместил руководитель Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Он распространил сообщение от Михаила Сенчишина, в котором говорится:

«Олег Сенцов голодает? Бойкот российских компаний? Игнорирование ЧМ-2018 в стране агрессора? Бойкот Телеканал Интер? 5-й год войны?

Нет, Люкс ФМ, об этом не слышал и крутит рекламу Интера о трансляции FIFA World Cup.

Без комментариев. БойкотЛюксФм»

Сам Ярослав Юрчишин только дописал хэштег БойкотЛюксФм, присоединившись к предложенной акции.

Напомним, все медиа, которые контролирует Андрей Садовый, а это 24 канал, ТРК Люкс и Захід. нет задекларированны на его жену Екатерину Кит-Садовую.

Мэр Львова всячески дистанцируется от влияния на их редакционную политику, но о том, что он на самом деле является медиа-магнатом Садовом недавно напомнил даже сенатор США Крис Мерфи.

Интересен тот факт, что реклама бойкотированного всеми мировыми лидерами и патриотами в Украине мероприятия появляется в то время, когда в политической плоскости партия Садового активно пиарится на теме освобождения Сенцова, который незаконно задержан и осужден режимом Путина. Тем самым режимом, для которого ЧМ-2018 является ключевым пропагандистским мероприятием.

Скріншот з відео
Скриншот с видео

Следует отметить, что «Интер» считают едва ли не самым пророссийским телевизионным каналом Украины.

Ни для кого не секрет и то, что у Садового прекрасные отношения с еще одним ключевым человеком из окружения Путина – Михаилом Фридманом. Этот российский олигарх неоднократно приезжал во Львов и имел встречи с мэром, а, спонсорованный им, «Альфа джаз фестиваль» проводился в городе под эгидой «Альфа-банка» и, не исключено, что и с участием Фридмана еще в 2017 году.

Поэтому, сопоставив эти факты, становится менее удивительной информация о том, что медиа семьи Садового активно рекламирует главное пропагандистское мероприятие России последних лет.

Аналитическая группа ИА ZIK
Андрей СадовыйинтерЯрослав Юрчишин
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2018-06-15 17:36 :21