В Днепре вспомнили поименно 49 десантников, погибших в сбитом под Луганском Ил-76

Вечером 14 июня в Днепре, на Аллее Героев АТО, состоялись траурные мероприятия к четырехлетию гибели украинских военных в самолете Ил-76, сбитом поддерживаемыми Россией боевиками под Луганском. Тогда погибли 49 украинских военнослужащих, преимущественно уроженцев Днепропетровщины.

На вечер памяти собрались сотни людей – родные погибших, боевые побратимы, волонтеры, жители города. Родственники погибших держали в руках портреты бойцов, – сообщает Радио Свобода.

Всех 49 погибших вспомнили поименно. Священники УПЦ Киевского патриархата отслужили панихиду. В рамках вечера-реквиема также прозвучали песни и стихи, посвященные трагедии.

Родные возложили к мемориальным знакам с фамилиями украинских бойцов собственноручно сделанную гирлянду с 49 маками.

Кроме того, в здании Днепропетровской облгосадминистрации в этот вечер презентовали книгу «В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта», где обнародованы собранные волонтерами свидетельства участников обороны аэродрома «Луганск» и прилегающих населенных пунктов (весна-осень 2014 года), а также событий, предшествовавших оккупации Луганска.

Издание вместило воспоминания почти 150 очевидцев – бойцов, волонтеров, медиков, мирных жителей, а также документальные фотографии.

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганск поддерживаемые Россией боевики сбили военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

В судах Днепропетровщины сейчас слушается два дела, связанные с трагедией.

В январе 2017 года прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. После этого процесс не смог начаться сначала в Бабушкинском районном суде Днепра через самоотводы судей, а потом и в Красногвардейском суде – также через самоотвод сначала одного, а потом другого судьи. В конце 2017 года дело передали в апелляционный суд области для определения подсудности, но тот снова вернул ее до Красногвардейского райсуда, где слушается до сих пор.

В апреле 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновным по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76 генерал-майора Виктора Назарова, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его признали виновным в небрежном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям и присудили семь лет заключения, но он подал на апелляцию. В январе 2018 года апелляционный суд Днепропетровской области назначил повторную экспертизу в этом деле, она до сих пор продолжается.

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