пятница, 15 июня, 2018, 20:26 Регионы
В Черновцах двое выпускников получили 200 баллов на ВНО
Двое выпускников из Черновцов набрали максимальное количество – 200 баллов на ВНО.
Об этом сообщил отдел мониторинга качества образования в Черновицкой области.
В частности, 200 баллов по математике получил выпускник Черновицкого лицея №1 математического и экономического профилей Остап Микитюк.
200 баллов из украинского языка и литературы набрала Карина Пентескул, выпускница Черновицкой гимназии №4.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.