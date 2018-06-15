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пятница, 15 июня, 2018, 20:26 Регионы
В Черновцах двое выпускников получили 200 баллов на ВНО

Двое выпускников из Черновцов набрали максимальное количество – 200 баллов на ВНО.

Об этом сообщил отдел мониторинга качества образования в Черновицкой области.

В частности, 200 баллов по математике получил выпускник Черновицкого лицея №1 математического и экономического профилей Остап Микитюк.

200 баллов из украинского языка и литературы набрала Карина Пентескул, выпускница Черновицкой гимназии №4.
ВНОЧерновцы
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2018-06-15 21:43 :06