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пятница, 15 июня, 2018, 16:01 События
Украина прекратила подачу воды в самопровозглашенную «ЛНР»

Киев прекратил подачу воды из подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция, которые остались на подконтрольной Киеву территории – единственные источники водоснабжения «ЛНР». Остальной объем воды «ЛНР» получает автономно от Киева.

«15 июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды, а именно обесточивания насосных станций», – рассказали в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

Сообщается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, в результате которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.

Из-за этого будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.
донбассЛНРводоснабжениеУкраина
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2018-06-15 17:36 :54