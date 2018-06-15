Украина готова рассмотреть возможность совместного с Таиландом производства бронетехники, – СНБО

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что в первом квартале 2018 г. украинская сторона завершила контракт на поставку танков «Оплот» для нужд Таиланда. В рамках выполнения двусторонних договоренностей в Украине с 13 по 16 июня находится делегация Министерства обороны Королевства Таиланд во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом.

Тайская делегация провела переговоры в Министерстве обороны Украины, посетила предприятия ГК «Укроборонпром», а также встретились с А.Гладковским.

Во время встречи первый заместитель секретаря СНБО отметил, что Таиланд стал одним из стратегических партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Украина готова и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия Королевства.

А.Гладковский отметил, что Украина зарекомендовала себя как надежный поставщик военной продукции, а отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности поставки запасных частей и деталей к ней. Поэтому, по мнению первого заместителя секретаря СНБО, стоит рассмотреть возможность открытия такого сервисного центра на территории Таиланда.

Стороны обсудили стратегию тайского правительства в части развития собственной военной промышленности и вопрос о возможности передавать украинские технологии для создания совместного производства бронетехники в Таиланде.

Кроме этого, В.Гладковский считает целесообразным начать работу Совместной украинско-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере ОПК для обсуждения конкретных совместных проектов.

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