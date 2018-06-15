Ученые раскрыли секрет, где ацтеки и миштеки добывали драгоценные камни

В издании Science Advances опубликованы результаты исследований, которые опровергают теорию о происхождении бирюзы, которую использовали мезоамериканские цивилизации. Более 150 лет считалось, что ацтеки и миштеки импортировали бирюзу из юго-западных штатов современных США. Однако последние геохимические исследования бирюзы доказывают, что ее добывали в Мезоамерике.

Об этом сообщает Phys.org.

Профессор Элисон Тибодо, геохимик из колледжа Диксона в Карлайл (США) и ученые из университета Аризоны, университета Калифорнии в Сан-Бернардино и музея Большого храма в Мехико (Мексика), измерили изотопы бирюзовых произведений искусства, изготовленных ацтеками и миштеками. Они сосредоточили свое внимание, в частности, на изотопы стронция и свинца в мозаичных панно. Ученые основательно изучали десятки фрагментов бирюзы, найденных в Большом храме и артефактов из коллекции Национального музея американских индейцев. Анализы показали, что изотопы бирюзы соответствуют геологическому строению Мезоамерики, а не юго-западу США.

«Эта работа меняет наше понимание этих довольно редких памятников и проливает новый свет на доступность бирюзы, которая считалась предметом роскоши и высоко ценилась в Мезоамерике», – отметила Тибодо.

Последние исследование является результатом многолетнего сотрудничества археологов и геохимиков. Уже в предыдущих работах Тибодо акцентировала на том, что месторождения бирюзы в юго-западной части Соединенных Штатов Америки отличаются по анализу изотопов и установила происхождение бирюзы, найденной во время археологических раскопок в Аризоне и Нью-Мехико.

Ученый добавляет, что теория, о происхождении бирюзы в мезоамериканских памятниках из юго-запада Соединенных Штатов никогда не была в полной мере подтверждена доказательствами.

«Это открытие может изменить наши взгляды на характер и размеры контактов между Мезоамерикой и обществом юго-западных штатов США. Я надеюсь, что это побуждает других скептически относиться к различным утверждениям», – считает Тибодо.

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