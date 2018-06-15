Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского

Херсонский городской суд на заседании в пятницу дал разрешение следствию взять на экспертизу биологические образцы у подозреваемого в государственной измене главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов», – цитирует издание пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

Она также сообщила, что в понедельник состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты К.Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Справка IA ZIK.

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского задержали в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Во время обысков у К.Вышинского нашли паспорт гражданина РФ, а также российские государственные награды.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

7 июня сотрудники Службы безопасности Украины во время обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет «Браунинг 1906» и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня».

8 июня 2018 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты арестованного главного редактора «РИА Новости-Украина» К.Вышинского о возвращении изъятого в ходе обысков имущества.

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