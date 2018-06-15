Стивен Кинг призвал освободить Олега Сенцова

Американский писатель Стивен Кинг призвал освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он 14 июня написал в Twitter.

«Сегодня первый день Чемпионата мира ФИФА и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America с призывом освободить украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Время заканчивается, он может умереть за свои взгляды», – подчеркнул писатель, – пишет «Тиждень».

Как сообщалось, 7 июня американский ПЕН-центр написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно освободить незаконно заключенного в тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Впоследствии стало известно, что незаконно осужденный в России Сенцов начал получать в колонии поддерживающую терапию.

Суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме 25 августа 2015 года. Россия отказала Украине в передаче полів'язня, поскольку рассматривает крымчанина как гражданина РФ (российское гражданство было навязано ему после незаконной аннексии Крыма).

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