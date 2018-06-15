Со следующего года будет введена монетизация субсидий, – Рева

Минсоцполитики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году», – сказал он.

«Если выявлены 50 тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью свыше 200 квадратных метров и квартир больше 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривень, то, наверное, проверка нужна», – отметил Рева.

«Монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидиях», – заявил министр.

Глава Минсоцполитики добавил, что новый порядок предоставления субсидий призван мотивировать граждан экономить энергоресурсы.

«Когда человеку дадут деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов напрямую влияет на ту сумму пособия, которую человек сможет оставить себе», – пояснил Рева.

Вместе с тем министр анонсировал усиление ответственности получателей субсидий.

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