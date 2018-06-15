пятница, 15 июня, 2018, 20:48 События
Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, – адвокат
Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не отправляли.
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.
«Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом», – написал он.
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