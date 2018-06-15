live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
16 июня, суббота
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
16 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
16 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 15 июня, 2018, 20:48 События
Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, – адвокат

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не отправляли.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

«Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом», – написал он.

 
РоссияголодовкаОлег Сенцовполитзаключенные
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-15 21:42 :58