Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли, – адвокат

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не отправляли.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

«Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом», – написал он.

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