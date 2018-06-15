СБУ заявляет, что задержан подозреваемый, который готовил теракты по «списку 47»

Правоохранители задержали еще одного человека, причастного к организации террористических актов в Украине, которую удалось разоблачить после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на брифинге 15 июня сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, – передает «Украинская правда».

«13 июня СБУ был задержан гражданин Украины «Т», который руководил... группой лиц (которая занималась подготовкой терактов в Украине – ред.) в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту жительства гражданина «Т» в ходе обыска было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему», – сказал Богдан Тиводар.

В полиции отметили, что есть достаточно оснований считать, что задержанный был причастен к подготовке террористических актов.

Тиводар сообщил, что гражданин Т в данный момент задержан следователем.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также в организации приготовления террористического акта по ст. 258 УКУ.

Правоохранители заявили, что убийство Бабченк должно было стать тест-драйвом о способности Бориса Германа (посредник между заказчиком и исполнителем Бабченка – ред.) выполнить заказ российских спецслужб.

Герман на суде в Киеве заявил, что нанимал от имени российских спецслужб его Вячеслав Пивоварник, который работает в частном фонде президента РФ Владимира Путина.

По версии следствия, Герман по указанию Пивоварника в мае 2018 года профинансировал переезд трех граждан Украины из России.

По словам Богдана Тиводара, эти люди в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение и направлены на дальнейшее совершение террористических актов на территории Украины. Именно руководителя этой группы задержали правоохранители.

Как доказательство, во время брифинга были представлены фото переписки между Пивоварником и Германом, где использовались фото паспортов этих лиц.

«Данный инструктаж и обучение осуществлялись представителями спецслужб РФ», – сказал он.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченка.

30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: «убийство» инсценировала его спецслужба.

Организатором «убийства» Бабченко в Украине назвали Бориса Германа, который также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.

31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Тогда Герман и назвал заказчика из фонда Путина, то есть Пивоварника.

В Генпрокуратуре заявили, что такие меры спецоперации связаны со списком, который якобы составили российские спецслужбы. Список состоит из лиц, покушение на которых должны были совершить в Украине.

Сначала в ГПУ заявляли, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, потом из 47 потенциальных жертв, а сам «исполнитель» так называемого убийства Бабченка Алексей Цымбалюк говорил о списке из 60 имен.

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