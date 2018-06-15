СБУ разоблачили на взятке руководителя подразделения ГСЧС в Днепропетровской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области в систематическом получении взяток.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что подполковник службы гражданской защиты организовал незаконный механизм вымогательства денег от представителей предприятий и учреждений. За сумму от 500 до 1,5 тыс. грн с человека злоумышленник обещал ускорить выдачу удостоверения о прохождении противопожарного обучения.

Также оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом 10 тыс. грн от представителя автошколы за предоставление разрешительных документов на начало ее работы.

Фото: СБУ

В пресс-центре СБУ отметили, что чиновника задержали на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 2 тыс. грн согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с прокуратурой и при содействии ГСЧС.

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