Садовый заявил о появлении в городе нелегальных заправок и обвинил правоохранителей в крышевании

Городской председатель Львова Андрей Садовый во время заседания исполкома заявил о появлении в городе бочек, из которых несанкционированно продают топливо и обвинил правоохранителей в прикрытии такого нелегального бизнеса.

Мэр Садовый продемонстрировал фотографии незаконных заправок, отметив, что таких в городе уже немало.

«На сколько я понимаю, никаких разрешений город не выдавал. Вы же понимаете, что без прикрытия правоохранительных органов, без прикрытия силовиков такие вещи делать невозможно», – сказал городской голова.

Несмотря на это, Андрей Садовый поручил подчиненным обратиться к правоохранителям относительно расследования появления таких нелегальных заправок. Этот вопрос также должны рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, мэрия обратится в управление ГСЧС по выяснению безопасности на таких объектах.

«Письма, которые были направлены с фотофиксацией руководителю областной прокуратуры, руководителю подразделений МЧС, руководителю СБУ, руководителю полиции, чтобы по каждому факту мы имели понимание», – добавил Садовый.

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