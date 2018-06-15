Российский омбудсмен утверждает, что Сенцов прекратил голодовку

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии, но документального подтверждения этому факту нет.

Об этом заявила в эфире одного из телеканалов уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает «Укринформ».

«До сих пор мы находимся под колонией, проводим переговоры, но наши переговоры с уполномоченным (по правам человека в РФ Татьяной – ред.) Москальковой зашли в тупик, потому что она настаивает на том, чтобы завтра мы начали с ней визит в Омске, а потом чтобы она уехала в Херсон к Вышинскому, а потом, когда-нибудь после 22 июня, что не факт, может и дадут возможность посетить Сенцова. На что я в очередной раз, как и на всех переговорах, говорю, что у нас есть Олег Сенцов, который за рамками этих всех переговоров, потому что он голодает. На что она мне несколько раз ответила, что он и прекратил голодовку, и что все контролируют. Я сказала, что мне нужны документы, что он прекратил голодовку, им собственноручно написанные. Она сказала: «Вот вы мне опять ставите задачи, у меня тут рядом в Екатеринбурге находится уполномоченный округа, и он может рассказать, как себя чувствует». Но он был последний раз у Сенцова 5 июня... Прошло 10 дней, и никто не дает нам никакой информации о состоянии Олега Сенцова!», – сообщила Денисова.

При этом, по словам Денисовой, она сообщила Москальковой, что «если вы считаете Олега Сенцова гражданином РФ, то вы должны были бы давно запросить информацию или сама приехать в колонию, чтобы понять, в каком состоянии он находится». На это российский омбудсмен, по словам Денисовой, сказала, что запросит такую информацию и поделится ею.

Отвечая на вопрос журналиста о визитах в других политзаключенных, Денисова отметила, что и по этому вопросу стороны зашли в тупик. «У нас есть еще и другой список, и по этому списку я тоже поняла, что мы зашли в тупик. Потому что я поняла, что она (Москалькова – ред.) хочет ехать сначала к Вышинскому, а потом уже – мы. Я так не готова сотрудничать с уполномоченным, которая не работает ни на паритетных началах, ни на первоочередных задачах», – отметила она.

При этом Денисова предположила, что решение в этом вопросе принимает не Москалькова: «Решения принимаются гораздо выше, одним человеком, как все решения в этой стране, и поэтому, я так думаю, что сегодня нам никто не позволит его посетить».

«Мы сегодня постараемся лететь в Москву, потому что мы брали билеты в одну сторону, потому что не знали, как сложатся обстоятельства и когда нам дадут увидеться с Сенцовым, и снова добиваться, чтобы нам позволили посетить и Олега, и других наших заключенных. У нас есть некоторые договоренности с посещением на завтра, но не буду уточнять, потому что очень боюсь, что их опять отменят», – сказала украинский омбудсмен.

Она добавила, что в случае с Сенцовым готова согласиться даже на видеоконференцию или на то, чтобы российская сторона подтвердила информацию о состоянии украинского режиссера в колонии.

Омбудсмен также отметила, что визиты к журналисту Укринформа Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку перенесли.

Кроме того, Денисова сообщила, что завтра не поедет в Омск к узнику Дмитрию Штибликову, как было предложено российской стороной.

«Поскольку Татьяна Николаевна решила сделать Омск показательным выступлением, поскольку я узнала, что там примет участие и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю. Да, завтра будут наши представители и посетят, а я сделаю это в другой день», – сказала она.

Как сообщалось, ранее в пятницу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживают украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в российском городе Лабытнанги. При этом Москалькова заявила, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится Сенцов, нарушая достигнутые договоренности.

Накануне, 14 июня, представители российского омбудсмена предложили Денисовой посетить Сенцова только после 22 июня. В то же время она заявила, что будет настаивать на посещении режиссера ближайшие дни.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 14 июня заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

9 июня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина, во время которой была достигнута договоренность о посещение уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, которые находятся в заключении в Украине, и украинских политзаключенных в России.

13 июня Денисова отбыла в Россию для посещения украинских политзаключенных.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в «террористической деятельности» на территории аннексированного Крыма. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

По данным МИД Украины, по меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 – в оккупированном Крыму. В этом перечне также журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».

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