Президент поздравил мусульман Украины с окончанием Рамадана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, который завершает Рамадан.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Украинская мусульманская община была и есть активным участником общественно-политических процессов в Украине и благодаря своей твердой патриотической гражданской позиции завоевала авторитет и уважение», – говорится в поздравлении.

«Драматические события последних лет, противостояние российской агрессии сблизили различные религиозные сообщества в нашей стране. Мы, украинцы, доказали, что вместе можем отстоять независимость, территориальную целостность Украины, нашу свободу и веру, которую завещали нам предки. Уверен, что единство общества – залог победы и процветания Украинского государства», – отметил П.Порошенко и пожелал мусульманской общине Украины добра, согласия и благополучия.

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