Правительство Британии очертило три сценария для голосования соглашения о выходе из ЕС

Британский правительственный департамент по вопросам Brexit предложил компромисс проевропейским депутатам, очертив три сценария, согласно которым в парламенте проведут голосование относительно соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Это гарантирует, что при любых обстоятельствах парламент может привлечь правительство к ответственности, а также позволит правительству выполнить волю британского народа, как это было выражено на референдуме», - сказал представитель отдела Brexit.

«Мы включили три ситуации, которые могли бы повлиять на голосование в обеих палатах: а) если парламент отклонит соглашения правительства с ЕС; б) что не удастся достичь никакой договоренности с ЕС; или в) если не будет никакого соглашения до 21 января 2019 года», - добавил он.

На этой неделе правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получил в парламенте поддержку своей позиции относительно выхода из Евросоюза.

В частности, депутаты поддержали позицию правительства относительно отклонения поправок к законопроекту о выходе из ЕС, которые требовали от Кабмина договориться о сохранении доступа страны к таможенному союзу и единому рынку после Brexit.

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