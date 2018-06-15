live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
16 июня, суббота
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
16 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
16 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 15 июня, 2018, 19:34 Политика
Посол Польши: В Украине есть прогресс в воплощении децентрализации

Посол Польши в Украине Ян Пекло высоко оценивает ход децентрализации в Украине и убежден, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Мы понимаем, что впереди еще много работы, однако выбранный Украиной путь обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО... Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации», – сказал он в презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития относительно темпов внедрения децентрализации в Украине в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Я.Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.

«Польша может предложить Украине свой опыт. После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и предоставляем поддержку от самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось гораздо раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских общин получают от нас поддержку», – подчеркнул дипломат.
Польшадецентрализацияреформа
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-15 21:43 :39