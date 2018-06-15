Посол Польши: В Украине есть прогресс в воплощении децентрализации

Посол Польши в Украине Ян Пекло высоко оценивает ход децентрализации в Украине и убежден, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Мы понимаем, что впереди еще много работы, однако выбранный Украиной путь обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО... Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации», – сказал он в презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития относительно темпов внедрения децентрализации в Украине в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Я.Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.

«Польша может предложить Украине свой опыт. После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и предоставляем поддержку от самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось гораздо раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских общин получают от нас поддержку», – подчеркнул дипломат.

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