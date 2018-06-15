Польский Сейм требует освободить украинских политзаключенных

Сейм Польши 15 июня принял постановление с требованием освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Как сообщает Gazeta Prawna, за принятие постановления проголосовали 410 депутатов, 2 были против, 4 воздержались.
Накануне комитет по иностранным делам Сейма единогласно принял текст резолюции.
В постановлении депутаты требуют, среди прочего, освободить крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам исправительной колонии.
Докладчик от партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий подчеркнул, что ситуация – драматическая.
Резолюция требует «освобождения всех украинских граждан, задержанных по политическим причинам в российских следственных изоляторах и тюрьмах». «Освобождение политически преследуемых людей ожидают миллионы представителей демократического мира», – подчеркнуто в обращении польских депутатов.
В документе отдельно упоминают незаконно осужденных в РФ Александра Кольченко и Романа Сущенко.
Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польскому Сейму за принятое решение.
Искренне благодарен Сейма Республики Польша за принятие постановления с призывом к России освободить украинских политических заключенных, в т.ч. #FreeSentsov. Благодаря таким партнерам как Польша мы сильнее и солидарны в защите ценностей и жизней невинных людей #SaveOlegSentsov— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 июня 2018 г.