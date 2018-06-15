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пятница, 15 июня, 2018, 15:52 Мир
Польский Сейм требует освободить украинских политзаключенных

Сейм Польши 15 июня принял постановление с требованием освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как сообщает Gazeta Prawna, за принятие постановления проголосовали 410 депутатов, 2 были против, 4 воздержались.

Накануне комитет по иностранным делам Сейма единогласно принял текст резолюции.

В постановлении депутаты требуют, среди прочего, освободить крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам исправительной колонии.

Докладчик от партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий подчеркнул, что ситуация – драматическая.

Резолюция требует «освобождения всех украинских граждан, задержанных по политическим причинам в российских следственных изоляторах и тюрьмах». «Освобождение политически преследуемых людей ожидают миллионы представителей демократического мира», – подчеркнуто в обращении польских депутатов.

В документе отдельно упоминают незаконно осужденных в РФ Александра Кольченко и Романа Сущенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польскому Сейму за принятое решение.

 
РоссияПольшаУкраинаполитзаключенные
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2018-06-15 17:36 :47