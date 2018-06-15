Под Захарченко зашаталось кресло, – Снегирев

В Донецкой области ожидаются кадровые изменения, как на территории подконтрольной Украине, так и на оккупированной Россией территории, то есть в «ДНР». Так, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. В «ДНР» давно поговаривают, что «кресло шатается» под главарем «республики» Александром Захарченко.

Об этом пишет военный эксперт Дмитрий Снегирев на сайте obozrevatel.

По моему мнению, Жебривский сам был инициатором такого решения, а президент Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке.

Одновременно с кадровыми изменениями на подконтрольной Украине части Донецкой области активизировались разговоры о возможной отставке главаря «ДНР» Александра Захарченко. Эти разговоры небезосновательны.

Россия на территории «ЛНР» уже реализует так называемый «абхазский сценарий». В свое время Сурковым в Абхазии был отстранен законно избранный президент, а на его место поставлен представитель силового блока – Рауль Хаджимба, выпускник Школы КГБ в Минске. Такой же сценарий был отработан Сурковым и в Южной Осетии, где «законно избранного президента» заменили Леонидом Тибиловым, также выпускником Высшей школы КГБ в Минске.

Так же и в Луганске Плотницкого заменили на Пасечника. Пасечник – конечно, не Кгбшник, но полковник СБУ. Таким образом, тоже произошла замена на представителя силового блока.

В чем здесь опасность для Украины? На следующий же день после проведения внеочередных выборов в Абхазии и легитимации Рауля Хаджимба он уехал в Москву, где в Ново-Огарево были подписаны расширенные соглашения между Абхазией и Российской Федерацией, по сути, это было соглашение о поглощении Абхазии Россией. Это была своего рода «ползучая аннексия» грузинских территорий.

Этот же сценарий сейчас пытаются реализовать в Луганске, уже были назначены внеочередные выборы главы «ЛНР». Не исключаю, что на следующий день после выборов Пасечник будет в Ново-Огареве подписывать или документы о легитимации «ЛНР», или договор о сотрудничестве с Россией, что фактически означает, что «ЛНР» будет рассматриваться как субъект РФ. В этом кроется опасность, но, к сожалению, в Украине этого не понимают.

Такой же сценарий может быть запущен и в «ДНР». Ведь уже один в один начали отрабатывали сценарий, как в Луганске.

Объясню, о чем идет речь. Противостояния Плотницкого с силовым блоком началось с ареста министра угольной промышленности Лямина. В Донецке сейчас происходит то же самое: арестован министр угольной промышленности и 20 его ближайших приспешников. Точно так же против Захарченко выступил силовой блок, причем не только Ходаковский, но и министр внутренних дел Дикий. Это – основная ударная сила. Работают под кальку: в «ЛНР» был Корнет, а в «ДНР» – Дикий.

Что касается преемника Захарченко, здесь идет игра Суркова в темную. Сейчас обсуждается кандидатура Пушилина. Но, скорее всего, не Пушилин возглавит «ДНР» – думаю, это лишь отвлекающий маневр, своего рода переключение внимания на негодный объект. Вероятнее всего, Захарченко заменят кем-то другим.

Также стоит вспомнить последние заявления Захарченко. Недавно он рассказывал о возможности объединения «ЛНР» и «ДНР» в единое квазигосударство, но сейчас он уже ставит под сомнение такое объединение.

Кроме того, показательным является тот факт, что «ЛНР» снова начала «торговые войны» против «ДНР», несмотря на подписание таможенного соглашения» об отмене таможни и создание единого экономического пространства. То есть, то противостояние между «ЛНР» и «ДНР», которое существовало во время Плотницкого и Захарченко продолжается и сейчас, во времена уже Пасечника и Захарченко. Это свидетельствует о том, что Пасечнику дали из Москвы четкий сигнал на конкретные действия. И Луганск начал «показывать зубы». Это очень показательный момент, который свидетельствует о том, что Захарченко уже не рассматривают, как главу «ДНР».

Что ждет Донецкую область – и подконтрольную Украине часть, и оккупированную – после кадровых решений? Единственное, что там начнется, так это передел потоков.

Вообще, меня пугает синхронность замены двух лидеров, как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории. В последние пару месяцев Жебривского обвиняли в существовании некоторых схем с неконтролируемой территорией. А это, в первую очередь, свидетельствует о том, что были некоторые договоренности и трафики, которые контролировались ближайшим окружением Жебривского.

С противоположной стороны называли «министра доходов и сборов ДНР» «Ташкента», человека, наиболее приближенного к Захарченко.

Если произойдет синхронная замена лидеров оккупированной и не оккупированной части Донетчины, то, прежде всего, произойдет смена старых схем и появление новых кураторов этих схем.

Как это отразится на обычных жителях оккупированной и не оккупированной территории? Абсолютно никак. Будут просто ломать старые схемы и строить новые, а также вводить новых игроков.

На линии соприкосновения и на военном противостоянии это тоже никак не отразится. По большому счету, деньги зарабатываются в момент определенной тишине, и будет демонстрироваться. Будут короткие непродолжительные обострения на фронте, но не более того.

Вообще, у нас немало удивительных моментов, к которым возникают вопросы.

Например, есть информация, что семья Пасечника, главы «ЛНР», проживает в городе Винница. СБУ до сих пор не ответила на мой запрос о том, что жена, дети и родители Пасечника делают в Украине. Наверное, кто-то дал гарантии неприкосновенности семьи лидера самопровозглашенной «ЛНР».

Также мы обнародовали информацию о существовании определенных трафиков ликеро-водочной и табачной продукции с оккупированной территории на не оккупированную. Безусловно, это свидетельствовало о наличии определенных договоренностей между представителями силовых структур.

Поэтому мы можем допустить, что и на политическом уровне есть определенные договоренности между Киевом и противоположной стороной.

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