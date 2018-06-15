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пятница, 15 июня, 2018, 11:01 События
Под Марьинкой разоблачили масштабную незаконную добычу угля

Под Марьинкой Донецкой области подразделения Объединенных сил прекратили незаконную добычу угля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«В результате реализации полученной информации общей межведомственной группой оперативных сотрудников Госпогранслужбы и военнослужащих подразделения контрдиверсионной борьбы Объединенных сил на окраине населенного пункта Ильинка Марьинского района были задержаны 5 граждан Украины, которые с помощью тяжелой техники осуществляли незаконную добычу угля. На месте совершения правонарушения обнаружены дизель-генератор, отбойные молоты для добычи полезных ископаемых, экскаватор и около 50 тонн готового для загрузки угля», – сказано в сообщении.

По данному факту в следственный отдел Марьинского отдела полиции направлено уведомление по признакам преступления, предусмотренного статьей 240 УК Украины «Нарушение правил охраны недр». Сейчас ожидается внесение в ЕРДР. Проводятся оперативно-следственные действия.

 
шахтыдонбассМарьинка
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2018-06-15 12:50 :41