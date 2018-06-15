Песков назвал Сенцова «не удерживаемым лицом, а осужденным»

В Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемой лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом журналистам рассказал 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Я не смогу вам ответить на этот вопрос (почему Денисову не пускают к Сенцову – ред). Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить подробную информацию и позже я смогу вас проинформировать», – сказал он.

«Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужден, причем по достаточно тяжкой статье», – заявил Песков.

Денисова 15 июня прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов.

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