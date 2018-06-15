Первые семьи погибших добровольцев из Львовщины получили статус и помощь

Три семьи погибших бойцов-добровольцев из Львовщины получили статус и материальную помощь. Соответствующее решение сегодня, 15 июня, приняла областная комиссия по признанию бойцов-добровольцев АТО.

Получила статус и семья добровольца из Стебника Владимира Иваника.

«Он сам себя записал в военную службу, служил в президентских войсках. С начала Майдана принимал везде участие. С начала войны также принимал участие. Я горжусь своим сыном, – говорит Галина Иваник, мать погибшего добровольца, которого похоронили в июне 2017 года. – Иваник Владимир Васильевич погиб тяжело и мгновенно – его разорвало в танке».

Получить статус могут ближайшие родственники бойцов. Соответствующие изменения были внесены в положение.

«На прошлой сессии Львовского облсовета было принято решение, согласно которому удостоверение бойца-добровольца могут получить и члены семей добровольцев, которые погибли и не успели получить статус, – говорит Владимир Гирняк, заместитель председателя Львовского облсовета. – Сегодня первые семьи получили эти удостоверения. И вы видели, какая была атмосфера. Атмосфера была очень сложной. Но я считаю, это тот минимум, который мы сделали для этих людей».

Получение статуса – первый этап признания заслуг бойцов на государственном уровне.

«Отныне во Львовской области будут признаваться члены семей погибших бойцов-добровольцев. Это пока они не будут иметь официального статуса государства, который все-таки предусмотрен, но, к сожалению, документы собираются тяжело, – рассказала Татьяна Медведь, начальник управления Департамента социальной защиты ОГА с необходимым пакетом документов. – Мы предоставляем возможность пользоваться теми же льготами: иметь бесплатную перевозку, получить жилищно-коммунальные услуги и льготу на местном уровне. Для этого нужно обратиться в Департамент социальной защиты с необходимым пакетом документов: это подтверждение командира добровольческого батальона о том, что действительно боец был там, находился в зоне проведения АТО и принимал участие в боевых действиях и погиб там».

Также будет признаваться статус бойцов, умерших от ранений после возвращения из АТО. Удостоверение про статус могут получить родители, дети и супруг погибшего бойца.

Вместе с тем, семьи погибших обратились и к Президенту Украины с просьбой ускорить признание заслуг добровольцев на всеукраинском уровне.

«Если бы не ребята-добровольцы – не существовало бы Украины, – говорит мать погибшего добровольца. – Президент Украины Петр Порошенко, это обращение от всех родителей детей-добровольцев, которые погибли на войне. Обратите на нас пожалуйста внимание. Дайте им статус Украины».

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