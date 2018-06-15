Переговоры о будущем транзита российского газа в Европу пройдут в июле, – Еврокомиссия

Трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии о будущем транзита российского газа в Европу пройдут в начале июля 2018 года.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает «Громадське» со ссылкой на Reuters.

«У нас есть 100% консенсус, что транзит газа через Украину будет продолжен и после 2019 года», – заявил еврокомиссар.

Напомним, что действующий договор о транзите газа в Европу, заключенный между Газпромом и Нафтогазом, действует до 2019 года.

В ЕС обеспокоены, что строительство «Газпромом» новых газопроводов в обход Украины, уменьшит объемы транзита газа, от которого зависима украинская экономика. В частности, речь идет о «Северном потоке», «Северном потоке-2» и «Турецком потоке».

«Я надеюсь, что мы можем начать работать над решением этого сложного вопроса. Если мы решим этот политически важный вопрос, тогда это поможет нам в решении других важных проблем не только Европы, но и России», – сообщил Шефчович.

Ранее в Нафтогазе прогнозировали, что трехсторонние переговоры о транзите газа состоятся в июне 2018 года.

25 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина будет вести трехсторонние переговоры с ЕС и Россией о транзите газа.

Также, президент России Владимир Путин сообщал, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины после строительства «Северного потока-2».

Накануне, 24 мая, в Еврокомиссии решили не штрафовать российский Газпром через его монопольное положение на рынке газоснабжения в Восточной и Центральной Европе. В Литве сообщили, что могут обжаловать такое решение.

31 января 2018-го Германия разрешила проложить «Северный поток-2» на своей территории, а 27 марта разрешила строительство.

Также Финляндия и Швеция разрешили строительство газопровода «Северный поток-2» в своих экономических зонах.

Германия начала строить немецкий участок российского газопровода «Северный поток-2» несмотря на отсутствие разрешений всех стран, по территории которых должен пройти этот газопровод.

Порошенко назвал сторонников строительства нового российского газопровода «сообщниками РФ» и заявил, что «Северный поток-2» монополизирует поставки газа в ЕС со стороны России. Также президент Украины договорился с заместителем госсекретаря США Митчелом о совместных действиях по противодействию строительству «Северного потока-2».

5 апреля Верховная Рада Украины призвала мир не поддерживать строительство российского «Северного потока-2».

В Финляндии уже оспорили в суде разрешение на строительство «Северного потока-2». Кроме того, немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2».

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