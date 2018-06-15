Определенные препараты, например ибупрофен, повышают риск возникновения депрессии, – исследование

Новое исследование свидетельствует о том, что, принимая любые препараты, следует обращать внимание на их побочные эффекты.

Около половины взрослых американцев принимают рецептурные лекарства. По подсчетам около 37,2% из них принимают лекарства, в побочных эффектах которых указанная депрессия, согласно исследованиям, проведенным учеными из Иллинойского университета Чикаго и Колумбийского университета и опубликованном во вторник в журнале JAMA.

Это очень тревожная статистика, несмотря на недавний доклад, обнародованный американскими Центрами по профилактике и контролю за заболеваниями, который показала повышение уровня самоубийств практически во всех штатах США, начиная с 1999 года. Эти данные свидетельствуют о том, что 54% людей, которые наложили на себя руки, не имели никаких психических заболеваний. Однако депрессия продолжает оставаться общеизвестным фактором, который способствует самоубийствам, – информирует издание Huffington Post.

Результаты исследования, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что депрессия более распространена среди людей, принимающих лекарства, в побочных эффектах которых указана депрессия.

В исследование приняло участие более 26 000 взрослых. Исследователи проанализировали употребление более 200 лекарственных препаратов, в побочных эффектах которых была отмечена депрессия, в течение 2005 - 2014 годов. Многие препараты распространены, включая ибупрофен (Мотрин, Адвил), стероиды (Преднизолон), ранитидин (Зантак), алпразолам (Ксанакс) и левоноргестрел (контроль за рождаемостью). Исследование также учитывало ответы участников на Опросник здоровья пациента (PHQ-9), который используется для мониторинга степени тяжести депрессии.

Исследование показало, что частота возникновения депрессии возрастала тогда, когда участники принимали больше лекарств, одним из побочных эффектов которых была депрессия. Например, лишь 4,7% участников, которые не принимали ни одного из этих препаратов, имели депрессию, однако эта цифра возрастала до 6,9% в случае применения одного из препаратов, до 9,5% – двух, и до 15,3% в случае применения трех или более препаратов.

Доктор Срижан Сен, доцент кафедры психиатрии Мичиганского университета, предупреждает, что данные являются эмпирическими и лишь фиксировали наличие депрессии одновременной с использованием лекарств, а не в результате этого.

«Это важное наблюдение», – написал он в электронном письме HuffPost. «Однако, я бы не делал никаких преждевременных выводов относительно того, эти лекарства вызывают депрессию».

Заболевания, требующие применения трех или более таких препаратов, могут способствовать депрессии, а не лекарство, сказал Сен.

«Люди, которые принимают эти лекарства, скорее всего, сильно отличаются от людей, которые их не требуют», – пояснил Сен. «Вполне возможно, что эти различия (а не лекарства) приводят к возникновению депрессии», – добавил он.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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