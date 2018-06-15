Один из крупнейших городов Волыни Владимир-Волынский хотят переименовать

Совет по вопросам молодежной политики при исполнительном комитете Владимир-Волынского горсовета инициировал возвращение городу исторического названия.

Об этом сообщили в муниципалитете.

Совет по вопросам молодежной политики при исполкоме рассмотрели ряд вопросов.

Одновременно в разном поддержали обращение членов совета по вопросам молодежной политики городского головы Петра Саганюка относительно возвращения городу исторического названия Владимир.

Справка ИA ZIK.

Владимир – один из древнейших городов Киевской Руси. Был одним из крупнейших городов Волынско-Галицкого государства. Во времена российского владычества город назвали Владимиром-Волынским.

Ныне Владимир-Волынский – четвертый по количеству населения город Волыни. Является городом областного значения.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.