live
Aнонси
Анонс програми спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс програми спецпроекту з Наташею Влащенко
15 июня, пятница
Олександр Муратов, перший чоловік Кіри Муратової, кінорежисер у програмі «Перші Другі»20.06.2018,о 22:30
Олександр Муратов, перший чоловік Кіри Муратової, кінорежисер у програмі «Перші Другі»20.06.2018,о 22:30
15 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
16 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 15 июня, 2018, 15:28 Регионы
Один из крупнейших городов Волыни Владимир-Волынский хотят переименовать

Совет по вопросам молодежной политики при исполнительном комитете Владимир-Волынского горсовета инициировал возвращение городу исторического названия.

Об этом сообщили в муниципалитете.

Совет по вопросам молодежной политики при исполкоме рассмотрели ряд вопросов.

Одновременно в разном поддержали обращение членов совета по вопросам молодежной политики городского головы Петра Саганюка относительно возвращения городу исторического названия Владимир.

Справка ИA ZIK.

Владимир – один из древнейших городов Киевской Руси. Был одним из крупнейших городов Волынско-Галицкого государства. Во времена российского владычества город назвали Владимиром-Волынским.

Ныне Владимир-Волынский – четвертый по количеству населения город Волыни. Является городом областного значения.
Владимир-Волынскийпереименование городов
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-15 17:37 :14