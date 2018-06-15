Ни Украина, ни Россия не изменят свои позиции относительно миротворческой миссии на Донбассе, – эксперты

Для заведения «голубых касок» нужно согласие обеих сторон конфликта, то есть Украины и России. Однако реализацию миссии мы видим по-разному – РФ хочет, чтобы войска были сугубо охранниками ОБСЕ, мы же требуем присутствия на всей линии разграничения, вплоть до границы. Пока выглядит так, что на уступки не пойдет ни Киев, ни Кремль. Это основная причина того, почему миротворческая миссия до сих пор откладывается.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Мнение России относительно миротворцев на Донбассе

Эксперт ООН Ричард Гован подготовил доклад, в котором предложил сценарий ввода «голубых касок». На его взгляд, необходимо задействовать 20 тысяч военных миротворцев и еще четыре тысячи полицейских.

Их должны представлять страны, не входящие в НАТО, кроме Греции. Также нейтральные европейские государства – Австрия, Финляндия и Швеция; постсоветское пространство – Беларусь и Казахстан, страны Южной Америки – Аргентина, Бразилия и Чили.

В то же время в Кремле имеют свое мнение относительно миротворцев на Донбассе.

«Они могут обеспечивать охрану работников ОБСЕ. К тому же их силы должны сосредотачиваться только на линии разграничения», – подчеркивает президент Российской Федерации Владимир Путин.

С такой позицией не согласна Елена Снигур, которая уже не один год исследует деятельность миротворцев в разных странах. Она знает, чем вся эта затея может обернуться для украинцев.

«Сценарий Путина – это нонсенс. Миротворцы не могут быть вооруженной охраной для миссии ОБСЕ. Россия с удовольствием завтра бы завела к нам миротворцев из ОДКБ или СНГ. Но для нас недопустимым является присутствие российских, белорусских, армянских, казахских шлемов», – отмечает специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Елена Снигур.

Так называемые «голубые каски» смогли бы урегулировать не только военный конфликт на Донбассе, но и решить другие проблемы региона, говорит бывший миротворец.

«На некоторое время мы делегируем полномочия государственной власти соответствующей миссии ООН. Так мы можем быть уверены, что потоки контрабанды, нелегальной миграции уменьшатся», – объясняет военный эксперт Сергей Грабский.

Позиция украинских парламентариев

В Верховной Раде мнения нардепов о введении миротворцев на Донбасс разнятся, но в одном уверены все – следовать требованиям Путина нельзя.

«Как правило, то, что Путин называет миром – для других война», – комментирует нардеп Иван Винник.

«Миротворцы должны занять территорию от линии разграничения до государственной границы», – добавляет нардеп Андрей Тетерук.

Однако есть парламентарии, которые категорически против введения миротворцев.

«Они мумифицируют, замораживают любой конфликт. Для нас это означает ужас без конца, вечный сепаратизм, который может распространиться, как гангрена, по другим областям», – подчеркивает нардеп Андрей Билецкий.

Мужчина объясняет свою позицию на примере миротворческих миссий в Европе.

«Хорватии для того, чтобы выйти из этой ситуации, пришлось проводить не одну, а две военные операции – «Молния» и «Буря». Тогда ООН фактически противодействовала не сепаратистам из сербской республики, а хорватским войскам. В первый день, чтобы восстановить территориальную целостность, им пришлось атаковать блокпосты ООН», – рассказывает нардеп Андрей Билецкий.

Российские миротворческие войска в Украине

Российские шлемы по-своему понимают суть миротворческой миссии, ведь оккупировали не одну чужую территорию. К слову, в 2014 году они побывали и в Украине – среди «зеленых человечков», во время оккупации Крыма.

«Они есть в составе российского миротворческого контингента, который, по решению российского военного руководства, может принимать участие в различных миротворческих операциях», – говорит эксперт Елена Снигур.

Именно в ООН решают отправить миротворческую миссию в отдельное государство. Такое предложение поступает и в Украину. Здесь ее анализируют и ставят на голосование в ВРУ. На основании решения издается указ Президента и министра обороны. После этого начинают формировать миротворческое подразделение.

В начале девяностых Украину могли исключить из состава ООН

Причина банальна: наша страна не имела денег, чтобы платить членские взносы.

«Но мы нашли выход. Пошли на компромисс – попытались отправлять военную технику, вооружение для того, чтобы выполнять миротворческую миссию. Это был уникальный шанс сохранить ресурс и получить опыт», – вспоминает полковник, руководитель регионального медиа центра Министерства Обороны Украины Александр Поронюк.

Начиная с 1992 года, ВСУ участвуют в миротворческих операциях под эгидой ООН, НАТО и других международных организаций. В целом в военных операциях приняло участие 37 000 украинских военнослужащих, из них погибло полсотни. Сейчас в миротворческих миссий привлечено 338 украинцев. Они присоединились к операциям в Конго, Косово, Судане и на Кипре.

Однако в Украине в ближайшее время вряд ли появятся миротворцы.

Основная причина – большое количество разногласий между сторонами конфликта относительно предложений введение миротворцев.

«Они касаются функций миссии ООН. Россия хочет, чтобы она была охраной ОБСЕ, мы же желаем, чтобы она выполняла функции безопасности, в частности в переходный период», – отмечает политолог Владимир Фесенко.

«Может случиться и так, что миротворцам придется быть третьей компонентной: инженерной, экологической и тому подобное. Сейчас идут переговоры, и, очевидно, украинцы не готовы к сценарию РФ, в котором ведутся торги нашим суверенитетом», – добавляет политолог Олег Саакян.

Теоретически миротворческую миссию на Донбассе могут представлять и россияне. Устав ООН этого не запрещает.

«Есть такая практика, когда сопредельные страны принимают участие в миротворческих миссиях. Такая практика стала особенно популярной в 2000-х годах», – говорит политолог Олег Саакян.

На чьей стороне Европа?

Европейские представители, а именно наблюдатели миссии ОБСЕ, работающих на Донбассе уже больше трех лет.

«На мой взгляд, обсуждение миротворческой миссии помогает двигать процесс. Дополнительные меры смогли бы помочь имплантировать идею, но действовать надо очень осторожно», – подчеркивает заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Впрочем он уже готов сотрудничать с ООН. Он обещает вместе с коллегами поделиться богатым опытом работы на востоке Украины.

«Мы делимся информацией с ООН, чтобы поддержать Украину и стороны, которые подписали Минские соглашения», – добавляет Александр Хуг.

В то же время, некоторые эксперты считают, что поддержка Украины со стороны Европы слабеет. Поэтому программу по миротворцам, вероятно, будут реализовывать не совсем так, как бы того хотелось нам.

«Экономическое лобби РФ в Европе становится все мощнее. Мне кажется, что мнение ЕС относительно санкций может пошатнуться», – говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Миротворческую миссию на Донбасс могли бы ввести и вопреки позиции Путина

России бы даже не помогло право вето в ООН. Но опять же, здесь нужна воля европейских лидеров.

«Право вето РФ может преодолеть голосование через Генассамблею. Но, я убежден, что страны-члены Совбеза не заинтересованы в том. Им не выгодно создавать такой прецедент», – обращает внимание Георгий Тука.

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