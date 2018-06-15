Нефтебаза, которая сгорела под Киевом 2015-го, была одной из «кормушек» ГПУ, – Наливайченко

8 июня 2015-го года сгорела нефтебаза. Это было преступление экоцида. В тот же день я организовал следствие, выехала следственная группа и все задокументировала. Но вышли мы не просто на экоцид. Оказалось, что эта нефтебаза – это ничто иное, как «кормушка» руководства ГПУ того времени.

Об этом в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK заявил лидер партии «Справедливость», экс-председатель СБУ, экс-нардеп Валентин Наливайченко.

Гость программы отметил, что он ушел из власти из-за пожара на нефтебазе в Киевской области.

«Сгорела нефтебаза. Произошло это 8 июня 2015-го года. Это было преступление экоцида. В тот же день я организовал следствие, выехала следственная группа и все задокументировала. Но вышли мы не просто на экоцид. Оказалось, что это ничто иное, как «кормушка» руководства ГПУ того времени. Из всех этих кормушек, а это три нефтебазы Украины, не просто похищали деньги и не платили налоги, но и выводили деньги в четыре оффшоры, два из них – российские. Вывели деньги с противопожарной безопасности, из зарплат людей, которые погибли, и из средств пожарных, которые должны были бы иметь совсем иную компенсацию», – заявил Валентин Наливайченко.

Гость программы также рассказал о своих действиях, как тогдашнего председателя СБУ: «Я не просто нарушил уголовное производство, я взял спецназ, прибыл в руководство Генеральной прокуратуры и сказал, что готов их арестовывать. Я требовал у заместителя Генпрокурора, чтобы он выписал мне разрешение-санкцию на арест. Я представил ему доказательства, оффшоры и сгоревших людей. Я говорил, что давайте хоть один раз арестуем Генерального прокурора или его заместителя и навсегда остановим оффшорную коррупцию хотя бы в руководстве Генеральной прокуратуры», – рассказал экс-глава СБУ.

Наливайченко отметил, что Генеральным прокурором тогда был Шокин. Экс-глава СБУ убежден, что один из его заместителей был напрямую причастен к этому делу.

«Поэтому его надо было арестовать. Но что сделал Президент Порошенко – забрал у меня все материалы с моей личной подписью. А как сейчас оказалось, депутат, который уехал из страны, то есть господин Онищенко, издал книгу, где отметил, что Порошенко собрал 2, 5 млн долларов для того, чтобы снять с должности Наливайченко. В частности для того, чтобы остановить арест своих ближайших партнеров из ГПУ. Но это, извините, угроза, когда на руководящих должностях в Генеральной прокуратуре сидят «офшорники», когда люди заживо сгорают, погибают и ликвидаторы пожара, а сколько наших детей надышалось канцерогенами, угарным газом! И никакого наказания!

Но самое страшное – эту землю обманули, сожгли и еще и похитили деньги из этой земли, которые сейчас находятся в офшорах. Потому – что надо делать? Надо жестко сломать эту систему и прогнать из власти людей, которые совершали такие преступления», – подчеркнул Валентин Наливайченко.

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