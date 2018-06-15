Наиболее вероятным преемником Жебривского называют руководителя управления СБУ на Донбассе

Больше не глава, впрочем готов и дальше служить государству. Уже бывший председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский подытожил свою трехлетнюю работу. Рассказал, куда дальше забросит его судьба, узнает уже сегодня вечером. Хотя уже ходят слухи, что он претендует на должность заместителя Генерального прокурора Украины.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Три года, что уместились в получасовой отчет. Свою последнюю пресс-конференцию на посту главы Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский начал с презентации итогов работы. Звучало много слов о победе, единении и национальной идентификации.

«Я невероятно полюбил этих людей. Востребованность определения самоидентификации себя как украинцев с большой буквы – невероятная», – говорил председатель Донецкой ОГА (2015-2018 гг) Павел Жебривский.

Среди достижений, которые называл, восстановление инфраструктуры, в частности строительство детсадов, школ и дорог. При этом, убеждает уже бывший глава области, строились объекты с продуманной концепцией.

«Сработано было не хаотично, в каком-то пародичном руле. А ключевой подход, который был применен- комплексный подход к построению», – прокомментировал Жебривский.

Зато, совсем другого мнения эксперты. Выходец из Донецка политолог Олег Саакян уверяет, программа развития инфраструктуры, которую внедрял Жебривский была неэффективной.

«Проекты общежитий и школ очень критикуют как местные жители, так и внешние эксперты. Ведь есть очень много просчетов, а также раздутые бюджеты. О зарплатах военно-гражданской администрации и бешеные премии уже даже анекдоты ходят», – отметил политолог Олег Саакян.

И похоже, их не слышала значительная часть жителей Краматорска. Как и то, что теперь их регионом будет заниматься другой человек. Те же, кого журналистские вопросы не удивили, убеждены, что Жебривский для города сделал немало хорошего, но не довел дело до конца. Впрочем то, что он беспрекословно может добавить в копилку своих достижений, уверены как люди, так и эксперты – это мир на вверенной ему территории.

«Донецкая область все же живет мирной жизнью. Дестабилизировать ситуацию не удалось. В этом, очевидно, есть и заслуга руководителя военно-гражданской администрации», – добавил Саакян.

Наиболее вероятным преемником Павла Жебривского журналистские источники называют Александра Куця. Сейчас он возглавляет главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Самого же Жебривского «сватают» в Генпрокуратуру. Говорят, предложили должность заместителя руководителя ГПУ.

Ирина Главацкая, Елена Лоскун, «Первые о главном»

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