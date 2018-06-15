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пятница, 15 июня, 2018, 15:43 Экономика
Минимальная зарплата вырастет до 4200 гривень уже в этом году, – Розенко

Правительство до конца года реализует инициативу по повышению минимальной заработной платы с 3723 гривень на текущий момент до 4200 гривень.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет УНИАН.

«Когда мы говорим о том, что в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200, я убежден, что 4200 в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг», – сказал он.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не должно происходить за счет дополнительного печатания денег Национальным банком.

Вице-премьер отметил, что правительство в этом году уже увеличило «минималку» с 3200 до 3723 гривень.

«То есть это тоже достаточно серьезный шаг, и этот шаг вдвое превышать те инфляционные процессы, которые мы получим. То есть, все же идем опережающими темпами. Рост зарплат будет идти выше инфляцию в Украине», – сказал он.
Павел Розенкозарплатаминимальная зарплата
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2018-06-15 17:37 :10