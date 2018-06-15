Механизм контроля финансов от МВФ и ЕБРР для Украины следует срочно пересмотреть – эксперты

Крупные украинские аграрные предприятия пользуются слабым контролем со стороны международных партнеров за использованием своих средств.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном группой американских экспертов. Информирует Gazeta.ua со ссылкой на американский сайт Wisc24.

Авторы исследования настаивают, что ряду иностранных кредиторов Украины, в частности МВФ и ЕБРР, следует немедленно пересмотреть механизм контроля за использованием финансов, предоставляемых Украине, поскольку нынешняя слабость такого контроля развязывает руки многим аграрным нуворишам и коррумпированным чиновникам.

«Перспективы агросектора Украины нивелируются тем, что сегодня он находится под контролем со стороны нескольких владельцев крупных аграрных холдингов. Они используют весь набор политических инструментов для того, чтобы сдерживать земельную реформу, диктовать условия другим участникам рынка и главное – успешно воровать средства из государственного бюджета Украины, который и так дотируется со стороны международных финансовых институтов», – отмечают авторы исследования.

Другим атрибутом таких групп есть собственное политическое крыло, преимущественно составленное из «своих» депутатов в аграрном и налоговом комитетах, собственные оффшорные компании.

Среди типичных примеров из жизни крупных агрохолдингов – приобретение дорогой немецкой виллы бывшими владельцами обанкротившегося агрохолдинга «Мрия», роскошная яхта и самолет у совладельца группы «Кернел», огромное имение у владельца «Мироновский хлебопродукт». Среди типичных методов работы – политическое лоббирование, схемы с привлечением оффшоров и «новые кредиты для погашения старых», как в случае с николаевским «Нибулоном».

«Для владельцев крупнейших аграрных групп Украины вполне естественным есть сочетание работы в органах власти с участием в управлении семейным бизнесом и, как следствие, широкие возможности зарабатывать за счет государственного бюджета, не платя налоги, получая дотации и выводя деньги за рубеж», – делают вывод авторы исследования.

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