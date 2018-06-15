Медиа-эксперт признала, что в Украине есть каналы с «непрозрачными» владельцами

Медиа-эксперт Татьяна Попова признала, что в Украине есть каналы с «непрозрачными» владельцами. Да, есть вопрос, кто является конечным собственником «Прямого канала» и «112-го».

Об этом медиа-эксперт Татьяна Попова заявила в эфире информационного спецпроекта с Наташей Влащенко на телеканале ZIK во время телефонного включения.

Напомним, американский эксперт Андерс Аслунд сообщил о том, что украинский олигарх Виктор Медведчук выкупил три украинских телеканала – «112», NewsOne и ZIK. Об этом Аслунд заявил в интервью «Голосу Америки». Телеканал ZIK заявляет, что информация о его продаже Медведчуку не соответствует действительности.

Татьяна Попова объяснила, почему в последних опубликованных списках телеканалов и их владельцев не было телеканала ZIK и его владельца. Медиа-эксперт заметила, что в инфографике кроме телеканалов были указаны и радиоканалы и интернет-сайты, и пресса.

«Мы не могли учесть все каналы, поэтому мы учитывали только основные крупные каналы и те каналы, которые постоянно присутствуют в открытой части телеметрической панели», – отметила Татьяна Попова и добавила, что в последней опубликованной инфографике, которая посвящена только телеканалам и телепросмотру, есть данные относительно доли телесмотрения Zik.

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня в Украине каналы с «непрозрачными» владельцами, Татьяна Попова заявила: «На мой взгляд, – да, но это не касается на данный момент вашего телеканала, опять же, на мой взгляд. Есть вопрос, кто же все-таки является конечным владельцем Прямого канала и 112-го».

Журналист Сергей Лямец подчеркнул, что, имея желание, власть могла бы выяснить, кто является собственником, к примеру, Прямого канала, через АМКУ. По его словам, Антимонопольный комитет Украины как государственный орган имеет право требовать показать конечных владельцев.

«И АМКУ этим правом пользуется. Единственное, что он утаивает свои выводы. Но, значительным образом, если бы стояла задача «докопаться», уже давно все «докопались» бы», – убежден Сергей Лямец.

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