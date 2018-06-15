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пятница, 15 июня, 2018, 21:30 Мир
Манафорта взяли под стражу в зале суда

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта взяли под стражу.

Об этом, ссылаясь на сообщение CNN, сообщает на своей странице в Фейсбуке Даниил Яневский.

Судья в Вашингтоне отправила Пола Манафорта в тюрьму до времени проведения над ним судебного процесса в сентябре. По сообщению «Голоса Америки», Манафорт проведет за решеткой все лето – до времени проведения над ним судебного процесса в сентябре.

Судья отменила пребывания Манафорта под домашним арестом и приняла решение о взятии его под стражу после того, как адвокаты специального прокурора Роберта Мюллера сообщили, что Манафорт пытался вмешаться в дела свидетелей, препятствовал правосудию.

Судья отметила, что Манафорт «злоупотребляет» доверием, оказанным ему полгода назад.

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Пол Манафорт
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2018-06-15 21:42 :44