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пятница, 15 июня, 2018, 20:04 Львов
«Львовавтодор» получил функции заказчика на строительство паркинга на площади Петрушевича

Сегодня, 15 июня, исполнительный комитет львовского ГОРСОВЕТА предоставил коммунальному предприятию «Львовавтодор» функции заказчика на разработку историко-градостроительного обоснования участка перспективной территории строительства подземной многоуровневой площадки для парковки на площади Петрушевича.

Как сообщают в управлении инвестиций и проектов, создание такой площадки полезно для разгрузки центра города от избыточной запаркованости автомобилей.

Площадь Петрушевича расположена вблизи улиц с большой транспортной загруженностью, поэтому размещение там подземной площадки для парковки позволит частично решить эту проблему.

На последнем сессионном заседании депутаты утвердили участок на ул. Банковской, как объект инвестирования «Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (многоуровневого паркинга), с реконструкцией существующего общественного пространства».
Львовский городской советЛьвовавтодорпаркинги
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2018-06-15 21:43 :43